Google ignora questa grossa falla in Gemini | rischio sicurezza per i dati sensibili

Tuttoandroid.net | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scoperta una falla in Google Gemini che può esporre dati sensibili. Google non rilascerà una patch, definendo il problema "social engineering". L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

google ignora questa grossa falla in gemini rischio sicurezza per i dati sensibili

© Tuttoandroid.net - Google ignora questa grossa falla in Gemini: rischio sicurezza per i dati sensibili

In questa notizia si parla di: google - ignora

Google: annunciata la prima falla scoperta dall'AI - Google ha comunicato che Big Sleep ha scovato una vulnerabilità reale. Scrive punto-informatico.it

Google Chrome: nuova falla zero-day, aggiornamento urgente - Big G ha appena rilasciato una patch urgente per correggere quattro vulnerabilità critiche, tra cui ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Google Ignora Grossa Falla