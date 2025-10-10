Google e Mercedes mostrano per la prima volta le potenzialità di Gemini a bordo di un’auto

Dopo mesi di indiscrezioni, Google e Mercedes-Benz hanno finalmente mostrato al mondo Gemini integrato in un'auto reale. Stiamo parlando del nuovo sistema MBUX Virtual Assistant della Mercedes CLA, il primo veicolo di serie a sfruttare le capacità conversazionali avanzate del modello AI di Google. Scopriamone i dettagli.

