Seconda giornata dell’Open di Spagna ormai in archivio. Il più importante torneo dello stato iberico, che si sta giocando sui fairway del Club de Campo Villa de Madrid, vicino alla capitale, vede in testa dopo 36 buche il britannico Marco Penge, protagonista di un’ottima prestazione sia ieri che oggi. L’inglese si trova a guidare un leaderboard molto corto con un risultato totale di -9, avanti di appena un colpo su Joel Girrbach, Aaron Cockerill e Jeff Winther, fermi in T2 a -3. Si avvicina alla vetta anche un ottimo Julien Guerrier che, insieme a Patrick Reed, Bernd Wiesberger, Joakim Lagergren, Daniel Brown e Alexander Levy, tocca la T5 a -7. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Golf, Penge in testa in Spagna ma John Rahm risale la china