Golf Greyserman irrompe al comando del Baycurrent Classic a metà gara

I golfisti del PGA Tour continuano a darsi battaglia nel consueto appuntamento del fine settimana. Siamo infatti giunti al termine del secondo round del Baycurrent Classic (montepremi 8 milioni di dollari), evento nipponico che da questa stagione prende il posto del Zozo Championship. Dopo 36 buche guida la classifica Max Greyserman. L’americano è ora il solo leader con lo score di -12 (130 colpi) grazie ad un superbo round da -8 bogey free. Per il battistrada ben quattro lunghezze di margine sui connazionali Xander Schauffele ed Alex Smalley, e sullo svedese Alex Noren (foto). -7 e quinta posizione per gli statunitensi Brian Campbell e Sahith Theegala, per il sudcoreano Kim Si Woo, ed infine per il colombiano Nicolas Echavarria. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Golf, Greyserman irrompe al comando del Baycurrent Classic a metà gara

