Gol Topalovic prima perla con la Slovenia U21 per il talento dell’Inter U23 | la sua partita contro Israele

Inter News 24 Gol Topalovic, prima perla con la Slovenia U21 per il talento dell'Inter U23: ecco com'è andata la sua partita contro Israele. La sosta per le nazionali continua a regalare sorrisi e ottime indicazioni al mondo Inter, con un occhio di riguardo per i suoi talenti futuri. Nella serata di oggi è arrivata una notizia importante che riguarda Luka Topalovic, giovane e promettente centrocampista in forza alla squadra U23 del club meneghino. Il fantasista sloveno, schierato titolare con la prestigiosa maglia numero 10 sulle spalle, ha infatti siglato la sua prima rete con la selezione Under 21 della Slovenia.

