Gol Topalovic prima perla con la Slovenia U21 per il talento dell’Inter U23 | la sua partita contro Israele
Inter News 24 Gol Topalovic, prima perla con la Slovenia U21 per il talento dell’Inter U23: ecco com’è andata la sua partita contro Israele. La sosta per le nazionali continua a regalare sorrisi e ottime indicazioni al mondo Inter, con un occhio di riguardo per i suoi talenti futuri. Nella serata di oggi è arrivata una notizia importante che riguarda Luka Topalovic, giovane e promettente centrocampista in forza alla squadra U23 del club meneghino. Il fantasista sloveno, schierato titolare con la prestigiosa maglia numero 10 sulle spalle, ha infatti siglato la sua prima rete con la selezione Under 21 della Slovenia. 🔗 Leggi su Internews24.com
Topalovic si racconta: «Il mio debutto con la Prima Squadra rimarrà per sempre nella mia memoria»
#SerieC, round 6 Inter U23-Triestina: #Inter, confermato il 3-4-2-1, c'è La Gumina dal 1' con Kamate e Topalovic alle sue spalle. Al posto dello squalificato Cocchi gioca David, prima convocazione per il 2008 Marello. @fcin1908it - X Vai su X
SERIE C, INTER U23-OSPITALETTO Calligaris Stante, Prestia, Alexiou Cinquegrano, Kaczmarski, Fiordilino, Kamaté, Cocchi La Gumina, Spinaccè A disposizione: 1 Melgrati, 12 Raimondi, 2 Avitabile, 6 Mayé, 9 Topalovic, 11 Agbonifo, 14 Bovo, 16 Venturini, - facebook.com Vai su Facebook
Inter Under 23, Topalovic: "Il debutto in prima squadra per sempre nella mia memoria" - Luka Topalovic, nel Matchday programme pubblicato sul sito ufficiale dell'Inter in vista della sfida dell'U23 contro la Pro Patria, si è pronunciato su vari argomenti relativi alla sua carriera e al ... Come scrive m.tuttomercatoweb.com