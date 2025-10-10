Gol Bisseck stacco imperioso su corner | la rete del pareggio in Atletico Madrid Inter
Inter News 24 Gol Bisseck, stacco imperioso su corner: la rete del pareggio per 1 ad 1 nell'amichevole tra Atletico Madrid ed Inter. Pareggio nerazzurro a Bengasi. L'Inter trova la rete dell'1-1 contro l'Atletico Madrid nel corso del secondo tempo dell'amichevole in corso di svolgimento al Benghazi International Stadium. A rimettere in equilibrio il match è stato il potente difensore centrale tedesco, Yann Aurel Bisseck. Dopo aver chiuso la prima frazione di gioco in svantaggio per 1-0 a causa della rete del giovane Carlos Martin, la formazione meneghina ha mostrato un piglio diverso nella ripresa, trovando il meritato pareggio al 59?.