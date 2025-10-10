Giovedì 9 ottobre, a Firenze, GMG SPA – storica concessionaria Mercedes-Benz tra le più rinomate del territorio – ha firmato un evento esclusivo per celebrare il lancio della nuova Mercedes-Benz CLA. Una serata all’insegna dello stile, dell’innovazione e dell’emozione, che ha saputo coniugare design e performance, confermando ancora una volta la vocazione di GMG SPA all’eccellenza e alla valorizzazione del brand Mercedes-Benz attraverso esperienze autentiche e ricercate. La serata si è trasformata in un vero viaggio sensoriale, costruito intorno ai valori di eleganza, sportività e avanguardia. Un catering di altissimo livello, con finger food serviti a passaggio, raffinate postazioni a buffet allestite ad arte e postazioni beverage curate da mixologist d’eccezione, ha accompagnato gli ospiti in un’atmosfera raffinata e dinamica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - GMG SPA presenta la nuova Mercedes-Benz CLA nella sede di Firenze