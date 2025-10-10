Gli Usa invieranno 200 militari per monitorare la tregua a Gaza | Hamas | Ricevuto garanzie dai mediatori e dagli Stati Uniti la guerra è finita

Tgcom24.mediaset.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Israele e Hamas firmano la prima fase dell'accordo di pace. Le truppe dell'Idf si ritireranno entro la linea stabilita. Trump: disarmo dei miliziani nella seconda fase, lunedì o martedì ostaggi liberi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

gli usa invieranno 200 militari per monitorare la tregua a gaza hamas ricevuto garanzie dai mediatori e dagli stati uniti la guerra 232 finita

© Tgcom24.mediaset.it - Gli Usa invieranno 200 militari per monitorare la tregua a Gaza | Hamas: "Ricevuto garanzie dai mediatori e dagli Stati Uniti, la guerra è finita"

In questa notizia si parla di: invieranno - militari

Militari italiani in Medio Oriente, l'allarme per l'attacco iraniano in Qatar e l'ingresso nei bunker in Kuwait. Rischio escalation nel Mar Rosso - Gli effetti collaterali della rappresaglia iraniana contro gli Usa, ampiamente previsti, non hanno provocato danni all'Italia. Secondo ilmessaggero.it

USA non forniranno aerei militari ai Volenterosi UE/ Incerto il destino della missione pacifica in Ucraina - Gli USA non sembrano intenzionati a fornire aerei militari ai Volonterosi UE: respinte le richieste di Francia e Regno Unito per la missione in Ucraina Un nuovo durissimo colpo sembra pronto ad ... Si legge su ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Usa Invieranno 200 Militari