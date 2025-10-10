Gli Usa invieranno 200 militari per monitorare la tregua a Gaza | Hamas | Ricevuto garanzie dai mediatori e dagli Stati Uniti la guerra è finita
Israele e Hamas firmano la prima fase dell'accordo di pace. Le truppe dell'Idf si ritireranno entro la linea stabilita. Trump: disarmo dei miliziani nella seconda fase, lunedì o martedì ostaggi liberi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Nelle prossime settimane, alcuni Paesi della Nato invieranno del personale militare in Ucraina per capire sul campo come contrastare gli attacchi aerei di Mosca Vai su Facebook
Militari italiani in Medio Oriente, l'allarme per l'attacco iraniano in Qatar e l'ingresso nei bunker in Kuwait. Rischio escalation nel Mar Rosso - Gli effetti collaterali della rappresaglia iraniana contro gli Usa, ampiamente previsti, non hanno provocato danni all'Italia. Secondo ilmessaggero.it
USA non forniranno aerei militari ai Volenterosi UE/ Incerto il destino della missione pacifica in Ucraina - Gli USA non sembrano intenzionati a fornire aerei militari ai Volonterosi UE: respinte le richieste di Francia e Regno Unito per la missione in Ucraina Un nuovo durissimo colpo sembra pronto ad ... Si legge su ilsussidiario.net