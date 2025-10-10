Gli ultimi artigiani la bottega senza tempo scelta dai papi e da Totò da Russel Crowe e Re Carlo

Alcuni mestieri rischiano di scomparire, ma lottano per sopravvivere. Li raccontiamo in questa serie. La prima puntata ci porta a Napoli, dove c’è un laboratorio che da oltre un secolo e mezzo crea ombrelli con antiche tecniche che si tramandano di generazione in generazione. Il. 🔗 Leggi su Repubblica.it

