Gli ultimi artigiani la bottega senza tempo scelta dai papi e da Totò da Russel Crowe e Re Carlo
Alcuni mestieri rischiano di scomparire, ma lottano per sopravvivere. Li raccontiamo in questa serie. La prima puntata ci porta a Napoli, dove c’è un laboratorio che da oltre un secolo e mezzo crea ombrelli con antiche tecniche che si tramandano di generazione in generazione. Il. 🔗 Leggi su Repubblica.it
In questa notizia si parla di: ultimi - artigiani
Gli Artigiani del Palio del Papero Negli ultimi anni in Italia tanti mestieri antichi sono andati persi, sostituiti da prodotti industriali e lavorazioni veloci. La Fattoria di Brontolone da 25 anni cerca di tenere viva la tradizione contadina, recuperando i vecchi m - facebook.com Vai su Facebook