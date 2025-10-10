Gli strozzini misero Fagioli spalle al muro | Fatti ammonire e azzeriamo i debiti la risposta li spiazzò

Fanpage.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'indagine sul giro di scommesse illegali non si è fermata, grazie alle dichiarazioni rese all'epoca dal calciatore gli inquirenti sono riusciti a risalire a una centrale nel Torinese. Inquietante il contenuto delle chat. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: strozzini - misero

strozzini misero fagioli spalleGli strozzini misero Fagioli spalle al muro: “Fatti ammonire e azzeriamo i debiti”, la risposta li spiazzò - L'indagine sul giro di scommesse illegali non si è fermata, grazie alle dichiarazioni rese all'epoca dal calciatore gli inquirenti sono riusciti a risalire ... Da fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Strozzini Misero Fagioli Spalle