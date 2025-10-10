Gli strozzini misero Fagioli spalle al muro | Fatti ammonire e azzeriamo i debiti la risposta li spiazzò

L'indagine sul giro di scommesse illegali non si è fermata, grazie alle dichiarazioni rese all'epoca dal calciatore gli inquirenti sono riusciti a risalire a una centrale nel Torinese. Inquietante il contenuto delle chat. 🔗 Leggi su Fanpage.it

