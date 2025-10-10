Gli stivali biker di Belen Rodriguez sono tutto ciò che indosserai quest’autunno
Ormai non ci sono dubbi: le scarpe da indossare quest'autunno sono gli stivali biker e a svelarcelo è una trend setter per eccellenza. Parliamo di Belen Rodriguez che, appena le temperature si sono abbassate, ha deciso di tirare fuori dall'armadio le sue calzature più amate. Si tratta degli stivali biker, di tendenza e comodissimi. Hanno infatti un tacco basso, solitamente, ma non per questo sono meno femminili perché, come ci dimostra proprio Belen, si possono abbinare in tanti modi diversi. Visualizza questo post su Instagram Su Instagram le foto della Rodriguez che indossa i suoi stivali biker sono davvero tantissimi, sintomo che Belen li trova pratici e glam.
stivali - biker
Scelti da molte star, gli stivali biker sono un must per l’autunno anche secondo lo street style. Si combinano con tessuti leggeri o pesanti, creando outfit versatili e dall’aspetto deciso.
