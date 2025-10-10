Gli Stati generali delle Isole minori a Lipari la premier Meloni | Il governo assicurerà le risposte dovute

"Ringrazio il ministro Musumeci per aver voluto promuovere gli Stati generali delle isole minori marine. È la prima volta che un Governo organizza un'iniziativa di questo tipo, interamente dedicata a uno dei meravigliosi tasselli che compongono il mosaico geografico, identitario, culturale. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Il governo ha già messo a disposizione per le Isole minori "cento milioni di euro con appositi bandi già espletati" e "un nuovo provvedimento di sistema arriverà nelle prossime settimane in Consiglio

Sono ufficialmente iniziati oggi a Lipari gli Stati Generali delle Isole Minori Marine, tre giornate di incontri e dibattiti che vedono la partecipazione di ministri, sottosegretari, amministratori

