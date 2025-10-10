Gli spaccano il naso nella notte Fidanzati aggrediti da uno sconosciuto
Arezzo, 10 ottobre 2025 – Paura nella notte. Un'altra aggressione nel cuore della notte a Saione. Una coppia di giovani fidanzati, lui 24 anni e lei 21, è stata avvicinata da uno sconosciuto con il cappuccio mentre raggiungeva l’auto parcheggiata vicino alla chiesa di via Vittorio Veneto. Stavano andando a casa di un amico e avevano lasciato l'auto nei pressi. Ignari che quella fosse una zona rossa dentro la zona rossa di Saione. L’uomo, bassa statura, di colore e con accento straniero, pronunciava parole incomprensibili. Il ragazzo gli ha chiesto cosa volesse. Ma per tutta risposta ha ricevuto una testata in pieno volto. 🔗 Leggi su Lanazione.it
