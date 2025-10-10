Gli azzurrini di Baldini calano il poker annichilita la Svezia | il gol di Tommaso Berti la ciliegina sulla torta

Cesenatoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tutto facile per l'Italia Under 21 di Silvio Baldini che annichilisce la Svezia davanti ai circa 2000 spettatori del Manuzzi, finisce 3-0 ma il risultato poteva essere ben più rotondo, considerati i due pali colpiti dagli azzurrini. Le marcature sono state di Pisilli (doppietta), Camarda e. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: azzurrini - baldini

A ottobre l'Under 21 torna al Manuzzi, gli azzurrini di Silvio Baldini sfidano la Svezia

A ottobre l'Under 21 torna al Manuzzi, gli azzurrini di Silvio Baldini sfidano la Svezia

Gli azzurrini di Baldini, Francia, Germania, Belgio e la Serie C: le partite di oggi

Italia-Montenegro Under21 2-1: gli azzurrini di Baldini cominciano con una vittoria - 1 con il Montenegro, rimontando dopo un primo tempo chiuso in svantaggio. Riporta ilmessaggero.it

Under 21, Baldini parte col piede giusto: gli azzurrini ribaltano il Montenegro - 1 e a completare la rimonta nella gara contro i pari età del Montenegro. Secondo corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Azzurrini Baldini Calano Poker