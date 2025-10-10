Gli azzurrini di Baldini calano il poker annichilita la Svezia | il gol di Tommaso Berti la ciliegina sulla torta
Tutto facile per l'Italia Under 21 di Silvio Baldini che annichilisce la Svezia davanti ai circa 2000 spettatori del Manuzzi, finisce 3-0 ma il risultato poteva essere ben più rotondo, considerati i due pali colpiti dagli azzurrini. Le marcature sono state di Pisilli (doppietta), Camarda e. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
A ottobre l'Under 21 torna al Manuzzi, gli azzurrini di Silvio Baldini sfidano la Svezia
Gli azzurrini di Baldini, Francia, Germania, Belgio e la Serie C: le partite di oggi
Terza partita di qualificazione all'Europeo per gli Azzurrini di Baldini, che alle 18.15 scendono in campo contro la Svezia (diretta Rai 2)! #Under21 #Azzurrini #VivoAzzurro - X Vai su X
Silvio Baldini elogia il gruppo dell’Under 21 alla vigilia della sfida contro la Svezia a Cesena: “Squadra unita, con talento e voglia di divertirsi”. Tra i protagonisti anche il giovane Francesco Camarda, alla prima convocazione con gli Azzurrini dopo il debutto e il - facebook.com Vai su Facebook
Italia-Montenegro Under21 2-1: gli azzurrini di Baldini cominciano con una vittoria - 1 con il Montenegro, rimontando dopo un primo tempo chiuso in svantaggio. Riporta ilmessaggero.it
Under 21, Baldini parte col piede giusto: gli azzurrini ribaltano il Montenegro - 1 e a completare la rimonta nella gara contro i pari età del Montenegro. Secondo corriere.it