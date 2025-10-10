Gli Azzurrini dell’U20 rappresentano il declino del calcio italiano | fuori agli ottavi del Mondiale non era mai accaduto finora

Si è concluso agli ottavi di finale il Mondiale Under 20 dell’Italia, con la sconfitta per 3-0 contro gli Stati Uniti, dove protagonista è stato il centrocampista del Parma Benjamin Cremaschi, autore di una doppietta. La squadra del ct Nunziata non è riuscita, stavolta, ad essere tra le prime otto del mondo. Ed è la prima volta che la Nazionale viene eliminata così presto da una competizione mondiale di categoria. Questo spiega anche la crisi che sta vivendo il calcio italiano in questo momento. L’Italia Under 20 non è mai stata eliminata così precocemente a un Mondiale. Due anni fa gli Azzurrini dell’Under 20 riuscirono ad arrivare in finale, mentre nel 2017 e nel 2019 in semifinale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

