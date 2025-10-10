Gli attivisti non vogliono ritirarsi Atenei e licei restano occupati

Ilgiornale.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I compagni urlanti e violenti di piazza, e gli occupanti di scuole e università hanno già fatto spallucce davanti all'accordo di tregua per la pace di Israele e Hamas. Anzi, dalle loro parti, l'antagonismo militante sta già portando avanti la narrazione secondo la quale Israele si sposterà con tutto il peso militare contro la Cisgiordania. Il collettivo rosso che da giorni occupa l'università Statale di Milano ha rilasciato ieri un comunicato in cui condivide «la gioia del popolo palestinese» ma, dicono, la vera responsabile del genocidio è «l'economia di guerra che caratterizza sempre più la società occidentale»: ecco trovato il motivo per continuare a creare un disagio alla società. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

gli attivisti non vogliono ritirarsi atenei e licei restano occupati

© Ilgiornale.it - Gli attivisti non vogliono ritirarsi. Atenei e licei restano occupati

In questa notizia si parla di: attivisti - vogliono

Educazione sessuale a 5 anni? Scoppia la guerra in Parlamento. La Lega contro PD e M5S: “Vogliono sostituire mamme e papà con attivisti ideologizzati trans e LGBT di estrema sinistra”

"Ce l'hanno nascosto". Tensioni sulla Flotilla: gli islamici non vogliono gli attivisti Lgbt

FdI ’affonda’ gli attivisti di Flotilla: "Sono marinaretti in barca a vela. Vogliono notorietà e candidature"

attivisti vogliono ritirarsi ateneiGli attivisti non vogliono ritirarsi. Atenei e licei restano occupati - I compagni urlanti e violenti di piazza, e gli occupanti di scuole e università hanno già fatto spallucce davanti all'accordo di tregua per la pace di Israele e Hamas. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Attivisti Vogliono Ritirarsi Atenei