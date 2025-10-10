Gli attivisti non vogliono ritirarsi Atenei e licei restano occupati

I compagni urlanti e violenti di piazza, e gli occupanti di scuole e università hanno già fatto spallucce davanti all'accordo di tregua per la pace di Israele e Hamas. Anzi, dalle loro parti, l'antagonismo militante sta già portando avanti la narrazione secondo la quale Israele si sposterà con tutto il peso militare contro la Cisgiordania. Il collettivo rosso che da giorni occupa l'università Statale di Milano ha rilasciato ieri un comunicato in cui condivide «la gioia del popolo palestinese» ma, dicono, la vera responsabile del genocidio è «l'economia di guerra che caratterizza sempre più la società occidentale»: ecco trovato il motivo per continuare a creare un disagio alla società. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Gli attivisti non vogliono ritirarsi. Atenei e licei restano occupati

