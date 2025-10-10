Gli antifa okkupano pure se la guerra è ormai finita Salta il seggio per il voto
A Firenze i collettivi controllano alcuni istituti in cui gli elettori sarebbero dovuti andare alle urne per le Regionali del weekend. 🔗 Leggi su Laverita.info
In questa notizia si parla di: antifa - okkupano
Orban: Antifa gruppo terroristico, "Ilaria Salis fra loro". Tajani: "Non mi risulta sia terrorista" - "A seguito della decisione del presidente Usa Donald Trump, l'Ungheria designerà ufficialmente 'Antifa' come organizzazione terroristica". Riporta msn.com