Gli ambasciatori del gusto di Noale

Portano il nome di Noale in giro per l'Italia e l'Europa con i loro prodotti d'eccellenza. Sono Giulia Busato, titolare del panificio Tocio di piazza XX Settembre, Simone Giavi, titolare di KosìDolce pasticceria di Moniego e Lino Tosatto, titolare dell’azienda di vini Ca’ Olivassi di Cappelletta. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

