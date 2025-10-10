Non c'è solo il “pizzino” nell'inchiesta per corruzione in atti giudiziari della procura di Brescia, ma un'intera agenda su cui i genitori di Andrea Sempio erano soliti fare annotazioni. In particolare, come riporta il Corriere della Sera, sotto la lente del procuratore Francesco Prete e della collega Claudia Moregola, titolari del fascicolo a carico dell'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti, ci sarebbero alcuni appunti risalenti al 2017, anno in cui il giovane Sempio era stato indagato per la prima volta su Garlasco. Gli appunti sul Dna Nel taccuino c'è un passaggio sul Dna, scritto verosimilmente dal papà dell'indagato, Giuseppe Sempio, che per gli inquirenti avvalorerebbe l'ipotesi di un eventuale accordo con Venditti per la richiesta di archiviazione del fascicolo a carico del figlio. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Gli altri “pizzini” trovati a casa Sempio. L'indagine, il dna, l'archiviazione: tutta la verità