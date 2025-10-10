Gli allibratori proposero a Fagioli Fatti ammonire per pagare i debiti di gioco La Stampa

La Stampa riporta oggi le dichiarazioni rilasciate a settembre 2023 da Nicolò Fagioli alla pm Pedrotta e agli uomini della Sisco della Questura, sul suo piano di rientro per i debiti accumulati con le scommesse. «In un locale era presente  un signore di 30-40 anni  che non si è presentato e mi ha  proposto – come alternativa al  saldo del debito – che potevo  prendere un giallo, ovvero fare  un fallo da ammonizione e  prendere un cartellino, ma ho  immediatamente interrotto il  discorso». Fagioli, all’epoca alla Juventus, si è rifiutato: «È vero che esistono le  scommesse sui falli e sulle ammonizioni  e che a me è stato  proposto ma assolutamente  non ho accettato perché contrario  alla mia etica. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

