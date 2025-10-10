La Stampa riporta oggi le dichiarazioni rilasciate a settembre 2023 da Nicolò Fagioli alla pm Pedrotta e agli uomini della Sisco della Questura, sul suo piano di rientro per i debiti accumulati con le scommesse. «In un locale era presente un signore di 30-40 anni che non si è presentato e mi ha proposto – come alternativa al saldo del debito – che potevo prendere un giallo, ovvero fare un fallo da ammonizione e prendere un cartellino, ma ho immediatamente interrotto il discorso». Fagioli, all’epoca alla Juventus, si è rifiutato: «È vero che esistono le scommesse sui falli e sulle ammonizioni e che a me è stato proposto ma assolutamente non ho accettato perché contrario alla mia etica. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Gli allibratori proposero a Fagioli “Fatti ammonire per pagare i debiti di gioco” (La Stampa)