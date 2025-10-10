Giustizia | Gianassi Pd ' riforma ideologica smantella Costituzione e ignora problemi reali'

Roma, 8 set. (Adnkronos) - “La separazione delle carriere non è una riforma della giustizia, ma un'operazione ideologica che smantella la Costituzione, attacca la separazione dei poteri e non affronta in alcun modo i problemi concreti del sistema giudiziario. La maggioranza preferisce riproporre vecchie battaglie identitarie piuttosto che lavorare su ciò che serve davvero a cittadini e imprese”. Lo dichiara Federico Gianassi, capogruppo democratico in Commissione Giustizia della Camera, a margine delle audizioni promosse oggi dal Pd. “Il Paese aspetta riforme capaci di ridurre i tempi infiniti dei processi, di garantire personale stabile negli uffici giudiziari, di rendere efficiente e davvero funzionante il processo telematico. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Giustizia: Gianassi (Pd), 'riforma ideologica, smantella Costituzione e ignora problemi reali'

