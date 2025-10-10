Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli | nozze in vista?

Bollicinevip.com | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

. La foto del battesimo del piccolo Kian fa impazzire i fan e accende i sospetti. Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli stanno per sposarsi? La domanda corre veloce sui social e infiamma il mondo del gossip, dopo che una fotografia “sospetta” scattata durante il battesimo del piccolo Kian ha acceso i sogni dei fan. Domenica 5 ottobre 2025, la coppia ha celebrato uno dei giorni più dolci della propria vita familiare, tra sorrisi, tenerezza e un’eleganza curata in ogni dettaglio. Ma proprio lì, dove tutto sembrava parlare d’amore e famiglia, un gesto immortalato dagli obiettivi ha fatto nascere un dubbio che profuma di fiori d’arancio. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

giulia salemi e pierpaolo pretelli nozze in vista

© Bollicinevip.com - Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: nozze in vista?

In questa notizia si parla di: giulia - salemi

Giulia Salemi: “Alcuni attori non vengono nel mio podcast perché da donna non saprei trattare certi temi”

Giulia Salemi: “Rifiutano l’invito al mio podcast perché sono una donna. Noi dobbiamo lavorare il doppio per essere prese sul serio”

Giulia Salemi rivela un retroscena dal suo podcast

giulia salemi pierpaolo pretelliGiulia Salemi, la proposta di matrimonio da Pierpaolo Pretelli: spunta la foto al battesimo - Pierpaolo Pretelli in ginocchio davanti a Giulia Salemi al battesimo di Kian: è arrivata la proposta di nozze? Secondo donnaglamour.it

giulia salemi pierpaolo pretelliGiulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, proposta di matrimonio al battesimo di Kian? La foto (sospetta) fa sognare i fan - Domenica 5 ottobre 2025, la coppia ha festeggiato il battesimo di Kian, nato a gennaio 2024. Come scrive leggo.it

Cerca Video su questo argomento: Giulia Salemi Pierpaolo Pretelli