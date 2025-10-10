Giulia Cecchettin donne a lezione di autodifesa nella palestra intitolata alla 22enne

Ilgazzettino.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

SAONARA (PADOVA) - Quando la palestra di via Martiri Giuliani e Dalmati a Saonara è stata intitolata a Giulia Cecchettin, il sindaco Michela Lazzaro e l?assessore allo sport Simone. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

giulia cecchettin donne a lezione di autodifesa nella palestra intitolata alla 22enne

© Ilgazzettino.it - Giulia Cecchettin, donne a lezione di autodifesa nella palestra intitolata alla 22enne

In questa notizia si parla di: giulia - cecchettin

Cecchettin ai giovani: “Odiare fa star peggio. Il mio scopo è salvare un’altra Giulia”

Giulia Cecchettin, la frase spiazzante del padre Gino su Turetta: “Se lo avesse fatto…”

Turetta, il processo d'Appello a novembre: cercherà di evitare l'ergastolo per l'uccisione di Giulia Cecchettin

giulia cecchettin donne lezioneCRV - Premio ‘Giulia Cecchettin’ per migliore tesi di laurea su femminicidio e di violenza di genere - Prima edizione Premio ‘Giulia Cecchettin’ per la migliore tesi di laurea magistrale in lingua italiana in materia di femminicidio e di violenza di genere. Come scrive ansa.it

Violenza sulle donne, Gino Cecchettin: «Le istituzioni facciano di più» - Comune di Milano ha celebrato il primo anniversario della Fondazione Giulia Cecchettin, l'iniziativa nata per onorare la memoria di Giulia, vittima di femminicidio nel novembre 2023 ... Come scrive iodonna.it

Cerca Video su questo argomento: Giulia Cecchettin Donne Lezione