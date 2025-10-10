Giugliano non si scioglie la fine di un teatrino

Teleclubitalia.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è chiusa ieri, con la decisione del Ministero di non sciogliere il Comune di Giugliano, una delle pagine più brutte delle cronache locali. Un teatrino miserabile, in cui abbiamo visto di tutto: cassandre, nani, ballerine e voltagabbana, impegnati unicamente a salvare o promuovere se stessi, a tifare per l’una o per l’altra decisione, spinti . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

Giugliano, il Viminale non scioglie il Consiglio ma chiede più vigilanza su appalti e concessioni - Il prefetto Di Bari ha comunicato al sindaco la decisione del Viminale evidenziando la necessità di rafforzare attività di controllo. ilgiornalelocale.it scrive

