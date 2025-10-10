Si è chiusa ieri, con la decisione del Ministero di non sciogliere il Comune di Giugliano, una delle pagine più brutte delle cronache locali. Un teatrino miserabile, in cui abbiamo visto di tutto: cassandre, nani, ballerine e voltagabbana, impegnati unicamente a salvare o promuovere se stessi, a tifare per l’una o per l’altra decisione, spinti . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Giugliano non si scioglie, la fine di un teatrino