Giro Lombardia 2025 | orari tv percorso e altimetria Chi sono favoriti e possibili outsider

Bologna, 10 ottobre 2025 – La classica delle foglie morte. L’autunno in Italia significa calcio, basket, pallavolo, ma anche ciclismo con il Giro di Lombardia, classica di fine stagione a chiudere il calendario delle Monumento. Archiviati mondiali ed europei, doppietta di Tadej Pogacar, la stagione ciclistica si avvia alla conclusione con l’ultima grande corsa dell’anno. Protagoniste sabato 11 ottobre le strade italiane e lombarde con la partenza dell’edizione 2025 da Como e arrivo a Bergamo dopo 241 chilometri. C’è grande attesa per la sfida tra Tadej Pogacar e Remco Evenepoel, ormai i duellanti principali nelle corse di un giorno e recenti sfidanti sia al mondiale che all'europeo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

