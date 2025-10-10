Giro d' Italia 2026 arriva la conferma di Cairo | Partirà dalla Bulgaria

Roma, 10 ottobre 2025 - In principio l'indiscrezione era stata confermata dal Ministro del Turismo Miroslav Borshosh, mentre oggi tocca farlo a Urbano Cairo, patron di Rcs MediaGroup: il Giro d'Italia 2026 partirà dalla Bulgaria. Le dichiarazioni di Cairo. L'occasione buona per aggiungere un altro tassello alla costruzione della prossima Corsa Rosa, in programma dal 9 al 31 maggio 2026, arriva dal Festival dello Sport di Trento e per la precisione dall'evento ' Giro d'Italia. Tra impatti economici e benessere sociale ': proprio da questo argomento parte la chiacchierata di Cairo davanti a microfoni e taccuini, con allegata conferma del prossimo Grand Départ dalla Bulgaria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Giro d'Italia 2026, arriva la conferma di Cairo: "Partirà dalla Bulgaria"

