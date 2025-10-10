Giro di Lombardia 2025 tutti gli italiani in gara Assente Ciccone attesa per Scaroni
L’attesa per il Giro di Lombardia 2025 sta per volgere al termine. La 119esima edizione della “Classica delle foglie morte”, nonché ultima Monumento stagionale in programma, verrà disputata sabato 11 ottobre, con partenza da Como ed arrivo a Bergamo dopo 238 chilometri. La corsa lombarda completa i grandi appuntamenti stagionali, mettendo di fronte i migliori corridori del circuito. Il padrone assoluto della gara è Tadej Pogacar, fresco campione europeo e mondiale. Lo sloveno ha vinto le quattro edizioni precedenti e punta quest’anno ad un incredibile cinquina, riuscita solo a Fausto Coppi. Il fuoriclasse dell’UAE Team Emirates XRG sembra essere il grande favorito per domani ma il suo grande rivale Remco Evenepoel vorrà dimostrare di non essere da meno. 🔗 Leggi su Oasport.it
