Giro di Lombardia 2025 | Tadej Pogacar all’appuntamento con la storia Evenepoel prova a stare più vicino
Va a chiudersi la stagione e dunque appuntamento con la Classica delle Foglie Morte, l’ultima Monumento della stagione: il Lombardia. Da Como a Bergamo, percorso come di consueto durissimo e startlist di lusso con un protagonista annunciato. PERCORSO. 238 sono i chilometri da percorrere. Si affronta subito la nota salita della Madonna del Ghisallo: 8,8 chilometri al 3,9%. Dopo un centinaio di chilometri ci si sposta verso la Roncola: 7,5 chilometri al 7,4%, già un’ascesa molto impegnativa. Non c’è più tempo per rifiatare: subito dopo la discesa infatti si sale verso Berbenno (6,9 chilometri al 4,9%). 🔗 Leggi su Oasport.it
Il Giro di Lombardia 2025, sabato 11 ottobre: orari, percorso e strade chiuse - Dopo il Trittico Lombardo, appuntamento con la 'Classica delle foglie morte', alla sua 119esima edizione: si parte da Como per arrivare a Bergamo. ilgiorno.it scrive
Giro di Lombardia 2025: la startlist e l’elenco completo dei partecipanti. Presenti Pogacar ed Evenepoel, forfait di Ciccone - Sabato 11 ottobre si correrà la 119ma edizione del Giro di Lombardia, classica di fine stagione che nelle ultime quattro edizioni ha visto il dominio ... Scrive oasport.it