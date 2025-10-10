Va a chiudersi la stagione e dunque appuntamento con la Classica delle Foglie Morte, l’ultima Monumento della stagione: il Lombardia. Da Como a Bergamo, percorso come di consueto durissimo e startlist di lusso con un protagonista annunciato. PERCORSO. 238 sono i chilometri da percorrere. Si affronta subito la nota salita della Madonna del Ghisallo: 8,8 chilometri al 3,9%. Dopo un centinaio di chilometri ci si sposta verso la Roncola: 7,5 chilometri al 7,4%, già un’ascesa molto impegnativa. Non c’è più tempo per rifiatare: subito dopo la discesa infatti si sale verso Berbenno (6,9 chilometri al 4,9%). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giro di Lombardia 2025: Tadej Pogacar all’appuntamento con la storia, Evenepoel prova a stare più vicino