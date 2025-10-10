Giro di Lombardia 2025 sabato 11 ottobre | orari percorso e strade chiuse

Tutto pronto per l’ultima Classica Monumento della stagione 2025 di ciclismo. Sabato 11 ottobre si terrà infatti, sulle strade del Nord Italia, la 119esima edizione del Giro di Lombardia, appuntamento imperdibile per gli appassionati della bicicletta. Il percorso sarà lo stesso del 2021 e del 2023, con la partenza da Como e l’arrivo, dopo circa 240 chilometri e quasi 5 mila metri di dislivello, a Bergamo, con il Passo di Ganda come ultima grande salita e lo strappo verso Bergamo Alta a sparigliare un po’ le carte. Grande attesa per Tadej Pogacar, campione d’Europa e del mondo in carica, a caccia di una vittoria che lo proietterebbe ancor di più nella leggenda di questo sport. 🔗 Leggi su Lettera43.it

