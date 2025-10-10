Giro di Lombardia 2025 sabato 11 ottobre | orari percorso e strade chiuse
Tutto pronto per l’ultima Classica Monumento della stagione 2025 di ciclismo. Sabato 11 ottobre si terrà infatti, sulle strade del Nord Italia, la 119esima edizione del Giro di Lombardia, appuntamento imperdibile per gli appassionati della bicicletta. Il percorso sarà lo stesso del 2021 e del 2023, con la partenza da Como e l’arrivo, dopo circa 240 chilometri e quasi 5 mila metri di dislivello, a Bergamo, con il Passo di Ganda come ultima grande salita e lo strappo verso Bergamo Alta a sparigliare un po’ le carte. Grande attesa per Tadej Pogacar, campione d’Europa e del mondo in carica, a caccia di una vittoria che lo proietterebbe ancor di più nella leggenda di questo sport. 🔗 Leggi su Lettera43.it
In questa notizia si parla di: giro - lombardia
Richard Carapaz salta la Vuelta a España: “Punto su Giro di Lombardia e Mondiali”
Ciclismo, per Vingegaard niente Mondiali e Giro di Lombardia
Si alza il sipario sul Giro di Lombardia: il Passo di Ganda diventa «Valico Felice Gimondi»
Giro di Lombardia, l'albo d'oro: Pogacar punta il record di Coppi #SkySport - X Vai su X
AVVISO Come da cronoprogramma pubblicato qui sotto, sabato 11 ottobre 2025 il nostro territorio sarà interessato dal passaggio del 119° Giro di Lombardia (ufficialmente Il Lombardia) che è una corsa in linea maschile del ciclismo su strada professionistico. - facebook.com Vai su Facebook
Il Giro di Lombardia 2025, sabato 11 ottobre: orari, percorso e strade chiuse - Dopo il Trittico Lombardo, appuntamento con la 'Classica delle foglie morte', alla sua 119esima edizione: si parte da Como per arrivare a Bergamo. Segnala ilgiorno.it
Giro di Lombardia 2025, tutti gli italiani in gara. Assente Ciccone, attesa per Scaroni - La 119esima edizione della "Classica delle foglie morte", nonché ultima Monumento ... Scrive oasport.it