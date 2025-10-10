Giro di Lombardia 2025 | percorso e favoriti dove seguire in diretta gratis l' ultima Classica Monumento della stagione
Sabato 11 ottobre è in programma il Giro di Lombardia, l'ultima Classica Monumento della stagione. Tadej Poga?ar, due volte campione del mondo e campione d'Europa, che in settimana ha vinto anche il Tre Valli Varesine, vuole coronare questa annata trionfale, in cui ha conquistato il Tour de. 🔗 Leggi su Today.it
Richard Carapaz salta la Vuelta a España: “Punto su Giro di Lombardia e Mondiali”
Ciclismo, per Vingegaard niente Mondiali e Giro di Lombardia
Si alza il sipario sul Giro di Lombardia: il Passo di Ganda diventa «Valico Felice Gimondi»
Il Giro di Lombardia 2025, sabato 11 ottobre: orari, percorso e strade chiuse - Dopo il Trittico Lombardo, appuntamento con la 'Classica delle foglie morte', alla sua 119esima edizione: si parte da Como per arrivare a Bergamo. Secondo ilgiorno.it
Giro di Lombardia, percorso e altimetria dell'ultima Classica Monumento - La stagione ciclistica si chiude sabato 11 ottobre con l'ultima Classica Monumento dell'anno solare, come al solito il Giro di Lombardia. Come scrive sport.sky.it