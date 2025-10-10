Giro di Lombardia 2025 | la startlist e l’elenco completo dei partecipanti Presenti Pogacar ed Evenepoel forfait di Ciccone

Oasport.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 11 ottobre si correrà la 119ma edizione del Giro di Lombardia, classica di fine stagione che nelle ultime quattro edizioni ha visto il dominio dello sloveno Tadej Pogacar, il quale punta al record di Fausto Coppi, unico ad aver vinto per cinque volte la corsa. La “ Classica delle foglie morte ” prenderà il via da Como ed arriverà a Bergamo dopo 241 km: a provare a rompere le uova nel paniere allo sloveno sarà il belga Remco Evenepoel, riproponendo il duello già visto a Mondiali ed Europei. Non ci sarà, invece, Giulio Ciccone, costretto al forfait dopo essersi ammalato al termine della rassegna iridata: l’azzurro, già costretto a saltare il Giro dell’Emilia, ha dunque posto fine alla propria stagione e tornerà in sella in gare ufficiali nel 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it

giro di lombardia 2025 la startlist e l8217elenco completo dei partecipanti presenti pogacar ed evenepoel forfait di ciccone

© Oasport.it - Giro di Lombardia 2025: la startlist e l’elenco completo dei partecipanti. Presenti Pogacar ed Evenepoel, forfait di Ciccone

In questa notizia si parla di: giro - lombardia

Richard Carapaz salta la Vuelta a España: “Punto su Giro di Lombardia e Mondiali”

Ciclismo, per Vingegaard niente Mondiali e Giro di Lombardia

Si alza il sipario sul Giro di Lombardia: il Passo di Ganda diventa «Valico Felice Gimondi»

giro lombardia 2025 startlistGiro di Lombardia, percorso e altimetria dell'ultima Classica Monumento - La stagione ciclistica si chiude sabato 11 ottobre con l'ultima Classica Monumento dell'anno solare, come al solito il Giro di Lombardia. Segnala sport.sky.it

giro lombardia 2025 startlistIl Giro di Lombardia 2025, sabato 11 ottobre: orari, percorso e strade chiuse - Dopo il Trittico Lombardo, appuntamento con la 'Classica delle foglie morte', alla sua 119esima edizione: si parte da Como per arrivare a Bergamo. Come scrive ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Giro Lombardia 2025 Startlist