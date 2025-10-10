Giro di Lombardia 2025 | la startlist e l’elenco completo dei partecipanti Presenti Pogacar ed Evenepoel forfait di Ciccone
Sabato 11 ottobre si correrà la 119ma edizione del Giro di Lombardia, classica di fine stagione che nelle ultime quattro edizioni ha visto il dominio dello sloveno Tadej Pogacar, il quale punta al record di Fausto Coppi, unico ad aver vinto per cinque volte la corsa. La “ Classica delle foglie morte ” prenderà il via da Como ed arriverà a Bergamo dopo 241 km: a provare a rompere le uova nel paniere allo sloveno sarà il belga Remco Evenepoel, riproponendo il duello già visto a Mondiali ed Europei. Non ci sarà, invece, Giulio Ciccone, costretto al forfait dopo essersi ammalato al termine della rassegna iridata: l’azzurro, già costretto a saltare il Giro dell’Emilia, ha dunque posto fine alla propria stagione e tornerà in sella in gare ufficiali nel 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it
