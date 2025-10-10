Roma, 10 ottobre 2025 - Dal ritiro del 2020 a causa di una terribile caduta in un burrone in discese che ne mise a repentaglio la carriera ma anche la vita al secondo posto di un anno fa alle spalle del solito Tadej Pogacar: Remco Evenepoel ha un conto aperto con il Giro di Lombardia che domani proverà a saldare regalandosi quella che sarebbe la terza Classica Monumento vinta dopo le due Liegi-Bastogne-Liegi di fila nel 2022 e nel 2023. Le dichiarazioni di Evenepoel. Mai come quest'anno le motivazioni del belga al via di Como saranno molteplici perché, come affermato nella conferenza stampa della vigilia, il Giro di Lombardia 2025 sarà la sua ultima corsa con la maglia della Soudal Quick-Step prima del passaggio alla Red Bull-Bora-Hansgrohe. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Giro di Lombardia 2025, Evenepoel: "So come si batte Pogacar, ma sarà difficile"