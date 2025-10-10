Giro di Lombardia 2025 | chi impedirà a Tadej di fare Scala reale?

Dopo otto mesi d’attività senza soste, la stagione ciclistica 2025 è arrivata alle battute finali. Domani andrà in scena la quinta, nonché ultima, classica monumento del calendario: la corsa delle foglie morte. Il 119° Giro di Lombardia partirà alle 10.40 da Como per concludersi, dopo 241 chilometri massacranti, a Bergamo intorno alle 17.00. Saranno ben 4.400 i metri di dislivello che i corridori dovranno superare lungo il percorso che ricalcherà le ultime edizioni degli anni dispari. Dopo 30 chilometri, la gara s’inerpicherà verso la Madonna del Ghisallo, prima salita di giornata. La successiva discesa porterà la corsa in provincia di Bergamo dove, in rapida successione, verranno affrontate quattro ascese: nell’ordine, la Roncola, 9,4 chilometri al 6,6% di pendenza media, Berbenno, 6,8 chilometri al 4,4%, Dossena e Zambla Alta. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Giro di Lombardia 2025: chi impedirà a Tadej di fare Scala reale?

In questa notizia si parla di: giro - lombardia

Richard Carapaz salta la Vuelta a España: “Punto su Giro di Lombardia e Mondiali”

Ciclismo, per Vingegaard niente Mondiali e Giro di Lombardia

Si alza il sipario sul Giro di Lombardia: il Passo di Ganda diventa «Valico Felice Gimondi»

Giro di Lombardia, l'albo d'oro: Pogacar punta il record di Coppi #SkySport - X Vai su X

AVVISO Come da cronoprogramma pubblicato qui sotto, sabato 11 ottobre 2025 il nostro territorio sarà interessato dal passaggio del 119° Giro di Lombardia (ufficialmente Il Lombardia) che è una corsa in linea maschile del ciclismo su strada professionistico. - facebook.com Vai su Facebook

Giro di Lombardia 2025: percorso e favoriti, dove seguire in diretta gratis l'ultima Classica Monumento della stagione - Tadej Pogacar, due volte campione del mondo e campione d'Europa, è il grande favorito e va a caccia della quinta vit ... Secondo today.it

Giro di Lombardia, percorso e altimetria dell'ultima Classica Monumento - La stagione ciclistica si chiude sabato 11 ottobre con l'ultima Classica Monumento dell'anno solare, come al solito il Giro di Lombardia. Lo riporta sport.sky.it