Giovani sguardo al futuro C’è il Salone dei mestieri

Ilgiorno.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Parteciperanno quasi 4.000 studenti da 40 diverse scuole della provincia. Per cinque giorni le Ville Ponti di Varese saranno la casa dell’orientamento per i ragazzi di terza media alle prese con una scelta difficile come quella del percorso scolastico superiore, che indirizzerà anche il loro futuro lavorativo. Si svolgerà nelle giornate dal 14 al 18 ottobre il Salone dei Mestieri e delle Professioni 2025. Un appuntamento consolidato e atteso dagli studenti del territorio di Varese. Un’occasione decisamente importante per avvicinare ragazze e ragazzi al mondo del lavoro e accompagnare famiglie e docenti nel percorso di orientamento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

