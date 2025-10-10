Giovani sguardo al futuro C’è il Salone dei mestieri
Parteciperanno quasi 4.000 studenti da 40 diverse scuole della provincia. Per cinque giorni le Ville Ponti di Varese saranno la casa dell’orientamento per i ragazzi di terza media alle prese con una scelta difficile come quella del percorso scolastico superiore, che indirizzerà anche il loro futuro lavorativo. Si svolgerà nelle giornate dal 14 al 18 ottobre il Salone dei Mestieri e delle Professioni 2025. Un appuntamento consolidato e atteso dagli studenti del territorio di Varese. Un’occasione decisamente importante per avvicinare ragazze e ragazzi al mondo del lavoro e accompagnare famiglie e docenti nel percorso di orientamento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: giovani - sguardo
Relazione annuale del sindaco Trantino: “Catania al centro, con lo sguardo rivolto ai giovani”
Gen Z stare, lo sguardo fisso dei giovani che crea guai sul lavoro
Brunetti e i giovani del barrio. Uno sguardo su sogni e riscatto
Negli anni ’90 erano giovani, belli e innamoratissimi: Johnny Depp e Winona Ryder erano la coppia da sogno di Hollywood. Dallo sguardo fulminante nel 1989 al tatuaggio “Winona Forever”, fino alla rottura che ha fatto piangere milioni di fan, la loro storia è ri - facebook.com Vai su Facebook
Napoli, “Uno sguardo al futuro”: a San Giovanni il murale di Salmoiraghi & Viganò - A partire da queste domande nasce "Uno Sguardo al Futuro", il ... pupia.tv scrive
Bper, sguardo al futuro: "Dai giovani alle donne. Sosteniamo la crescita" - Le parole di Marco Lazzari, responsabile del servizio Agri Banking: "Supporto alle imprese agricole in tutte le loro esigenze finanziarie, dalla conduzione dei terreni fino ai programmi di ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it