Giovani di Confindustria e Simest intesa a Capri | Alleati per sostenere le imprese

Simest e i Giovani Imprenditori di Confindustria “hanno siglato una dichiarazione d’intenti per rafforzare la collaborazione a sostegno delle aziende italiane, con particolare attenzione alle realtà innovative guidate da giovani imprenditori”. Un accordo formalizzato in occasione del quarantesimo convegno di Capri, che punta a “supportare le imprese”, a “sviluppare iniziative di crescita internazionale nei mercati strategici attraverso gli strumenti di finanza agevolata, export ed equity” La collaborazione – viene spiegato – prevede anche attività di networking, incontri informativi e scambio di esperienze, con un’attenzione specifica al sostegno delle imprese localizzate nel Sud Italia, che potranno beneficiare di condizioni particolarmente vantaggiose. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

