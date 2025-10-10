Giostraio aggredito da otto ragazzi perché non volevano pagare il biglietto | è in coma
Un giostraio di Capena, in provincia di Roma, è stato vittima di una brutale aggressione da un branco di otto ragazzi. L'episodio è avvenuto domenica 5 ottobre nella piazza della città mentre era in corso la Sagra del vino e dell'uva. L'uomo, 65 anni, è ricoverato all'ospedale Sant'Andrea di Roma. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: giostraio - aggredito
SCHIO | RAPINATO ALL’APPUNTAMENTO FISSATO ON LINE: DUE DENUNCIATI, REFURTIVA RECUPERATA – Fissa un incontro sul web, ma viene aggredito e rapinato: i Carabinieri di Schio denunciano due persone e recuperano la refurtiva. - Clicca qui - facebook.com Vai su Facebook
Roma, rissa a Festa del Vino di Capena: giostraio pestato da 8 ragazzi - Feriti anche la moglie, dimessa con 10 giorni di prognosi, e uno dei figli della coppia, lui dimesso con 5 giorni ... tg24.sky.it scrive
Aggredito alla Sagra del vino e dell’uva: giostraio picchiato da 8 ragazzi che “non volevano pagare” - È ricoverato in ospedale in prognosi riservata il giostraio di Capena, nella città metropolitana di Roma, aggredito da otto ragazzi domenica 5 ottobre in piazza Civitucola, a Capena. Segnala msn.com