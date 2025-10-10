Giostraio aggredito da otto ragazzi perché non volevano pagare il biglietto | è in coma

Un giostraio di Capena, in provincia di Roma, è stato vittima di una brutale aggressione da un branco di otto ragazzi. L'episodio è avvenuto domenica 5 ottobre nella piazza della città mentre era in corso la Sagra del vino e dell'uva. L'uomo, 65 anni, è ricoverato all'ospedale Sant'Andrea di Roma. 🔗 Leggi su Today.it