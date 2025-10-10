Giostraio aggredito a Capena alla festa del vino in gravi condizioni dopo essere stato pestato da 8 giovani

Notizie.virgilio.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Capena, sagra di paese finisce in violenza: giostraio 65enne picchiato a sangue da un gruppo di giovani. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

giostraio aggredito a capena alla festa del vino in gravi condizioni dopo essere stato pestato da 8 giovani

© Notizie.virgilio.it - Giostraio aggredito a Capena alla festa del vino, in gravi condizioni dopo essere stato pestato da 8 giovani

In questa notizia si parla di: giostraio - aggredito

Giostraio aggredito da otto ragazzi perché non volevano pagare il biglietto: è in coma

giostraio aggredito capena festaRoma, rissa a Festa del Vino di Capena: giostraio pestato da 8 ragazzi - Feriti anche la moglie, dimessa con 10 giorni di prognosi, e uno dei figli della coppia, lui dimesso con 5 giorni ... tg24.sky.it scrive

giostraio aggredito capena festa"Altro che rissa, hanno provato a uccidere nostro padre". Parlano i figli del giostraio ridotto in coma alla sagra del vino - I figli della vittima hanno rivissuto e raccontato a RomaToday quei momenti concitati. Secondo romatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Giostraio Aggredito Capena Festa