Giostraio aggredito a Capena alla festa del vino in gravi condizioni dopo essere stato pestato da 8 giovani

Capena, sagra di paese finisce in violenza: giostraio 65enne picchiato a sangue da un gruppo di giovani. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Giostraio aggredito a Capena alla festa del vino, in gravi condizioni dopo essere stato pestato da 8 giovani

In questa notizia si parla di: giostraio - aggredito

Giostraio aggredito da otto ragazzi perché non volevano pagare il biglietto: è in coma

È ricoverato in ospedale in prognosi riservata un uomo di 65 anni, noto giostraio originario di Capena (in provincia di Roma), aggredito domenica da otto ragazzi in piazza Civitucola dove era in corso la Sagra del vino e dell’uva - facebook.com Vai su Facebook

Roma, rissa a Festa del Vino di Capena: giostraio pestato da 8 ragazzi - Feriti anche la moglie, dimessa con 10 giorni di prognosi, e uno dei figli della coppia, lui dimesso con 5 giorni ... tg24.sky.it scrive

"Altro che rissa, hanno provato a uccidere nostro padre". Parlano i figli del giostraio ridotto in coma alla sagra del vino - I figli della vittima hanno rivissuto e raccontato a RomaToday quei momenti concitati. Secondo romatoday.it