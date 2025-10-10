giorno della vittoria dopo 734 di guerra dal piano degli usa il nuovo medioriente

Entro pochi giorni dovrebbero tornare tutti gli ostaggi. Israele è piena di speranza dopo tanto soffrire. La giornata di ieri sarà ricordata come quella del '48 in cui, contro ogni logica, si concluse con la vittoria la guerra di Indipendenza in cui fu assalito da tutti gli stati arabi. E come, dopo la guerra del Kippur nel '73, il 16 ottobre quando Golda Meier annunciò che l'esercito aveva attraversato il canale di Suez. Israele vinse nonostante l'aggressione dell'Egitto e della Siria l'avesse quasi messo in ginocchio. Così sarà per il 9 ottobre 2025: il giorno della vittoria dopo 734 giorni dall'attacco che segnò la maggiore acquisizione strategica dell'asse che dall'Iran ad Hamas aveva disegnato la distruzione definitiva dello Stato d'Israele. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

