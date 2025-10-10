di Benedetta Cucci Palazzi, ville, case studio, oasi di biodiversità, collezioni, torri, scavi archeologici, orti botanici, borghi aperti eccezionalmente per visite e scoperte. Tornano l’11 e 12 ottobre in Emilia Romagna e Marche, le giornate Fai d’autunno con tantissimi luoghi aperti per raccontare storie bellissime tra architettura e territorio. Partecipare alle Giornate FAI d’Autunno non è solo un’occasione per scoprire e per godere del patrimonio che ci circonda, ma anche un modo concreto per contribuire alla sua cura e alla sua valorizzazione attraverso l’attività del FAI: ad ogni visita si potrà sostenere, infatti, la missione della Fondazione con una donazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Giornate ’Fai’. Tra palazzi, ville torri e orti botanici