Giornate ’Fai’ Tra palazzi ville torri e orti botanici
di Benedetta Cucci Palazzi, ville, case studio, oasi di biodiversità, collezioni, torri, scavi archeologici, orti botanici, borghi aperti eccezionalmente per visite e scoperte. Tornano l’11 e 12 ottobre in Emilia Romagna e Marche, le giornate Fai d’autunno con tantissimi luoghi aperti per raccontare storie bellissime tra architettura e territorio. Partecipare alle Giornate FAI d’Autunno non è solo un’occasione per scoprire e per godere del patrimonio che ci circonda, ma anche un modo concreto per contribuire alla sua cura e alla sua valorizzazione attraverso l’attività del FAI: ad ogni visita si potrà sostenere, infatti, la missione della Fondazione con una donazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: giornate - palazzi
"Festa del Campo", tre giornate all’aria aperta in via Due Palazzi, 14 a Padova
Tra palazzi storici e meraviglie nascoste: tornano le Giornate FAI d'Autunno a Roma
Giornate Fai d'autunno, aperture straordinarie al pubblico di palazzi storici e dimore nobiliari
Tornano le "GIORNATE FAI D'AUTUNNO" a Ferrara con aperture straordinarie che renderanno visitabili palazzi pubblici rimasti finora inaccessibili a causa di lavori. ? Visite in calendario: SABATO 11 OTTOBRE 2025 ore 9:30-13:30 e 14:30-17:00, DO - facebook.com Vai su Facebook
Giornate ’Fai’. Tra palazzi, ville torri e orti botanici - di Benedetta Cucci Palazzi, ville, case studio, oasi di biodiversità, collezioni, torri, scavi archeologici, orti botanici, borghi aperti eccezionalmente per ... Secondo msn.com
Giornate FAI d’Autunno 2025: questo weekend puoi scoprire 700 castelli, giardini e palazzi solitamente chiusi al pubblico - Le Giornate FAI d’Autunno 2025 tornano l’11 e il 12 ottobre e aprono le porte a 700 luoghi segreti in tutta Italia. Lo riporta greenme.it