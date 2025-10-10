Giornate ’Fai’ Luoghi straordinari tutti da ammirare
di Anna Mangiarotti Anche in Lombardia, le Giornate FAI d’Autunno, inquadrate nel grande progetto-atto d’amore per l’Italia da tutelare, aprono domani e dopodomani luoghi eccezionali, solitamente inaccessibili, dove oltretutto ogni iscritto al FAI, e chi farà la tessera per la prima volta durante l’evento, potrà beneficiare dell’accesso prioritario. Milano fa scoprire residenze nei secoli modelli di fasto e centri di potere: il barocco Palazzo Litta, che oggi ospita gli uffici milanesi del Ministero della Cultura, con l’originalissimo rococò Salone degli Specchi; Palazzo Diotti, con la Sala di Flora affrescata da Andrea Appiani secondo la moda settecentesca, abitato pure da Mussolini (visitabile la sua Camera), e ora sede della Prefettura cittadina; Palazzo Cusani, fastoso dal Seicento, con tutte le sue sale delle Feste e del Caffè e degli Intarsi e delle Allegorie e delle Divinità e dell’Ingegno, ora sede della rappresentanza Nato a Milano nonché del Comando Militare Esercito Lombardia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
