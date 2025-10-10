Giornate ’Fai’ Luoghi straordinari Storia arte natura

di Olga Mugnaini Un grande patrimonio variegato, di storia, arte e natura. Domani e domenica tornano le Giornate Fai d’Autunno, XIV edizione, una festa diffusa, organizzata dalle Delegazioni FAI e dai Gruppi FAI sul territorio, che quest’anno celebra i 50 anni dalla nascita dell’associazione, fondata nel 1975 da Giulia Maria Crespi e Renato Bazzoni, con Alberto Predieri e Franco Russoli. In Toscana sono tantissimi i luoghi speciali chiusi per gran parte dell’anno e che grazie al Fai aprono le loro porte ai visitatori, che interessano tutte le province. A Firenze, porte aperte alla Sede Rai, visitabile per la prima volta, progettata negli anni Sessanta da Italo Gamberini con un esterno ’brutalista’ che contrasta con gli interni raffinati, dove si visiteranno gli studi di registrazione e la ’Stanza dei rumori’. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

