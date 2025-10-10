Giornate Fai di autunno 2025 sabato 11 e domenica 12 ottobre visite alla Cantina del palio e Campiglia | come partecipare

Livornotoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tornano le Giornate Fai d’Autunno. Alla sua quattordicesima edizione, l’iniziativa organizzata dal Fai-Fondo per l’Ambiente Italiano, si svolgerà sabato 11 e domenica 12 ottobre in tutta Italia e in Toscana offre, come sempre, una mappa ricca e curiosa che si snoda attraverso le sue dieci. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

giornate fai autunno 2025Giornate Fai d'Autunno 2025: 700 tesori italiani aprono le porte nel weekend - L' edizione 2025 delle "Giornate FAI d'Autunno" assume un significato speciale in quanto celebra il cinquantesimo anniversario dalla fondazione del FAI, nato nel 1975 grazie all'impegno di Giulia ... Riporta meteo.it

giornate fai autunno 2025Tornano le Giornate FAI d’autunno l’11 e 12 ottobre: i luoghi più belli da visitare e come partecipare - Sabato 11 e domenica 12 ottobre 2025, le Giornate FAI d’Autunno aprono le porte di centinaia di luoghi straordinari, spesso nascosti, in tutta Italia ... Secondo fanpage.it

