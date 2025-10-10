Giornate Fai di autunno 2025 sabato 11 e domenica 12 ottobre visite alla Cantina del palio e Campiglia | come partecipare

Tornano le Giornate Fai d’Autunno. Alla sua quattordicesima edizione, l’iniziativa organizzata dal Fai-Fondo per l’Ambiente Italiano, si svolgerà sabato 11 e domenica 12 ottobre in tutta Italia e in Toscana offre, come sempre, una mappa ricca e curiosa che si snoda attraverso le sue dieci. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

In questa notizia si parla di: giornate - autunno

Tornano le giornate Fai d’Autunno: porte aperte alla Villa di Giuseppe Verdi

Usai (Fai): “Giornate Autunno festa di valori culturali”

Fai, Giornate d'autunno: apre anche il palazzo del Viminale

Giornate Fai d'autunno, a Bari il palazzo della Città Metropolitana apre le porte al pubblico: tutti i dettagli - X Vai su X

Sabato 11 e Domenica 12 Ottobre 2025 - Giornate FAI d’Autunno sul Vesuvio Questo weekend l'Ente Parco Nazionale del Vesuvio in collaborazione con la Fondazione FAI ha previsto l'apertura dell'Osservatorio Vesuviano, per un viaggio affascinante tra sc - facebook.com Vai su Facebook

Giornate Fai d'Autunno 2025: 700 tesori italiani aprono le porte nel weekend - L' edizione 2025 delle "Giornate FAI d'Autunno" assume un significato speciale in quanto celebra il cinquantesimo anniversario dalla fondazione del FAI, nato nel 1975 grazie all'impegno di Giulia ... Riporta meteo.it

Tornano le Giornate FAI d’autunno l’11 e 12 ottobre: i luoghi più belli da visitare e come partecipare - Sabato 11 e domenica 12 ottobre 2025, le Giornate FAI d’Autunno aprono le porte di centinaia di luoghi straordinari, spesso nascosti, in tutta Italia ... Secondo fanpage.it