Giornate Fai d’Autunno | un viaggio tra luoghi nascosti e storie di comunità

Ecodibergamo.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’EVENTO. Torna sabato 11 e domenica 12 ottobre 2025 la quattordicesima edizione delle Giornate Fai d’Autunno, l’evento nazionale del Fondo per l’Ambiente Italiano Ets che ogni anno invita cittadini e visitatori a scoprire tesori nascosti del nostro Paese. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

giornate fai d8217autunno un viaggio tra luoghi nascosti e storie di comunit224

© Ecodibergamo.it - Giornate Fai d’Autunno: un viaggio tra luoghi nascosti e storie di comunità

In questa notizia si parla di: giornate - autunno

Tornano le giornate Fai d’Autunno: porte aperte alla Villa di Giuseppe Verdi

Usai (Fai): “Giornate Autunno festa di valori culturali”

Fai, Giornate d'autunno: apre anche il palazzo del Viminale

giornate fai d8217autunno viaggioGiornate Fai d’Autunno: un viaggio tra luoghi nascosti e storie di comunità - Torna sabato 11 e domenica 12 ottobre 2025 la quattordicesima edizione delle Giornate Fai d’Autunno, l’evento nazionale del Fondo per l’Ambiente Italiano Ets che ogni anno invita cittadini e ... Segnala ecodibergamo.it

giornate fai d8217autunno viaggioViaggio nella bellezza con le ’Giornate Fai d’Autunno’. Aperture d’eccezione e visite speciali in tutta la regione - Porte aperte alla bellezza con le “Giornate Fai d’Autunno“ che oggi e domani propongono anche in Umbria decine di ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Giornate Fai D8217autunno Viaggio