Giornate Fai ’autunno a Faenza Due piccole chiese 8 secoli di storia

Le Giornate Fai d’Autunno si confermano nella loro quattordicesima edizione uno degli eventi più importanti e significativi per conoscere il patrimonio culturale e paesaggistico italiano. Il gruppo Fai di Faenza, in accordo con la delegazione di Ravenna, propone visite guidate a due siti storici, ordinariamente chiusi al pubblico, sabato pomeriggio 11 ottobre e domenica (mattina e pomeriggio) 12 ottobre. Trattasi della chiesa di San Sigismondo e dell’Oratorio Bertoni. Sono situate nella prima periferia di Faenza, sulla via che da Porta Montanara conduce a Brisighella. San Sigismondo, in viale Marconi, già ricordata nel XII secolo come proprietà dei Cavalieri Templari, e poi passata ai Cavalieri Gerosolimitani, con l’occupazione napoleonica venne soppressa e venduta a privati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Giornate Fai ’autunno a Faenza. Due piccole chiese, 8 secoli di storia

In questa notizia si parla di: giornate - autunno

