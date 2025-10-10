Giornata senza cellulare in Emilia Romagna prima domenica detox per adolescenti
Bologna, 10 ottobre 2025 – Cellulare off per un giorno avendo come alternativa laboratori, giochi, flash mob e incontri. La prima domenica detox in Emilia Romagna sarà domenica 12 ottobre e così sarà, una volta al mese, fino a maggio 2026. L’iniziativa è nata dagli Stati generali dell'Infanzia e dell'Adolescenza voluti e organizzati dalla Regione lo scorso maggio. La domenica detox, che fa parte del pacchetto da otto milioni e 350.000 euro che viale Aldo Moro mette in campo per i ragazzi e le ragazze, è una giornata di disconnessione digitale da trascorrere all'aperto, nelle biblioteche e negli spazi pubblici delle nostre città, ribadisce la Regione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: giornata - cellulare
Dal mattino alla sera, la tua alleata contro la pelle spenta è la nuova linea Glow Énergie Con Nasturzio Arancione e Vitamina C stabilizzata, risveglia l’energia cellulare e dona luminosità immediata. Tu come risvegli la tua pelle durante la giornata? - facebook.com Vai su Facebook
Giornata senza cellulare in Emilia Romagna, prima domenica detox per adolescenti - L’alternativa all’uso smodato di smartphone saranno laboratori, giochi o incontri da vivere all'aperto, nelle ... Da ilrestodelcarlino.it
A scuola senza cellulare, per studenti 'è giusto così' - "Giusto così, alla fine, non servono per fare lezione": c'è approvazione tra studentesse e studenti di Perugia sulla nuova norma che vieta l'uso del cellulare in classe. Scrive ansa.it