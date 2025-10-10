Bologna, 10 ottobre 2025 – Cellulare off per un giorno avendo come alternativa laboratori, giochi, flash mob e incontri. La prima domenica detox in Emilia Romagna sarà domenica 12 ottobre e così sarà, una volta al mese, fino a maggio 2026. L’iniziativa è nata dagli Stati generali dell'Infanzia e dell'Adolescenza voluti e organizzati dalla Regione lo scorso maggio. La domenica detox, che fa parte del pacchetto da otto milioni e 350.000 euro che viale Aldo Moro mette in campo per i ragazzi e le ragazze, è una giornata di disconnessione digitale da trascorrere all'aperto, nelle biblioteche e negli spazi pubblici delle nostre città, ribadisce la Regione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Giornata senza cellulare in Emilia Romagna, prima domenica detox per adolescenti