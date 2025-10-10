Giornata nazionale delle famiglie al museo a San Miniato

Pisatoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 12 ottobre anche a San Miniato si festeggia la Giornata nazionale delle Famiglie al Museo. Al Museo della Memoria è in programma un pomeriggio speciale, tra creatività, colori e riflessioni sul valore della pace e della condivisione: un laboratorio pensato per grandi e piccoli, da vivere. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

