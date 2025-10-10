Giornata nazionale delle famiglie al museo a San Miniato
Domenica 12 ottobre anche a San Miniato si festeggia la Giornata nazionale delle Famiglie al Museo. Al Museo della Memoria è in programma un pomeriggio speciale, tra creatività, colori e riflessioni sul valore della pace e della condivisione: un laboratorio pensato per grandi e piccoli, da vivere. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Giornata nazionale dei Giochi della Gentilezza, Latina aderisce
Giornata nazionale SLA, Livorno si illumina di verde: il programma delle iniziative dal 18 al 20 settembre
Facciata Palazzo Madama si colora di verde per Giornata Nazionale SLA
Domenica 12 ottobre 2025 torna la Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo! Il Museo Archeologico di Atina e della Valle di Comino “G. Visocchi” apre le sue porte per un pomeriggio speciale dedicato a grandi e piccoli con l’attività: "Ludus in fabula: i - facebook.com Vai su Facebook
Giornata nazionale delle Famiglie al Museo, ecco le iniziative in programma a Vibo Valentia e Mileto - Nell’occasione i due musei nazionali afferenti alla DrMn Calabria proporranno laboratori ed eventi per grandi e piccini ... Si legge su ilvibonese.it
12ª F@MU, Giornata nazionale delle famiglie al museo - È la Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo, meglio conosciuta come F@Mu>, che nel 2025 cade ... Scrive girofvg.com