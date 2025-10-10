Giornata Nazionale Del Tumore al Seno metastatico Sannio Donna ODV organizza evento di informazione

Anteprima24.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti “Sannio Donna ODV, associazione di volontariato attiva da oltre venti anni nella lotta al tumore al seno, con la collaborazione della sede locale della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori ed il patrocinio di Europa Donna, movimento internazionale che tutela i diritti alla prevenzione e alla cura del tumore a seno, a cui Sannio Donna è aderente, ha organizzato un evento di informazione e diffusione sulla patologia al seno metastatica, per attrarre l’attenzione dell’opinione pubblica e creare comunità intorno alle donne che ne sono affette. Nei pressi della Prefettura, al Corso Garibaldi, sarà presente un Gazebo dove si potrà reperire materiale informativo ed ognuno, per le proprie competenze, potrà esprimere un pensiero a riguardo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

giornata nazionale del tumore al seno metastatico sannio donna odv organizza evento di informazione

© Anteprima24.it - Giornata Nazionale Del Tumore al Seno metastatico, Sannio Donna ODV organizza evento di informazione

In questa notizia si parla di: giornata - nazionale

Giornata nazionale dei Giochi della Gentilezza, Latina aderisce

Giornata nazionale SLA, Livorno si illumina di verde: il programma delle iniziative dal 18 al 20 settembre

Facciata Palazzo Madama si colora di verde per Giornata Nazionale SLA

Due di Noi, storie di tumore al seno metastatico fra diagnosi e voglia di futuro - racconta le vite di Chiara e Teresa parlando della malattia, ma soprattutto della loro voglia di vive ... Come scrive tg24.sky.it

giornata nazionale tumore senoPazienti, ma non troppo: accelerare l’accesso alle terapie per il tumore al seno metastatico - Parte la nuova campagna di comunicazione di Europa Donna Italia, realizzata in occasione della giornata nazionale di sensibilizzazione sul tumore al seno ... Segnala repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Giornata Nazionale Tumore Seno