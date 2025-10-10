Giornata Nazionale Del Tumore al Seno metastatico Sannio Donna ODV organizza evento di informazione
Tempo di lettura: 2 minuti “Sannio Donna ODV, associazione di volontariato attiva da oltre venti anni nella lotta al tumore al seno, con la collaborazione della sede locale della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori ed il patrocinio di Europa Donna, movimento internazionale che tutela i diritti alla prevenzione e alla cura del tumore a seno, a cui Sannio Donna è aderente, ha organizzato un evento di informazione e diffusione sulla patologia al seno metastatica, per attrarre l’attenzione dell’opinione pubblica e creare comunità intorno alle donne che ne sono affette. Nei pressi della Prefettura, al Corso Garibaldi, sarà presente un Gazebo dove si potrà reperire materiale informativo ed ognuno, per le proprie competenze, potrà esprimere un pensiero a riguardo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
