Giornata mondiale per la salute mentale la fontana della Stanga si illumina di verde

Padovaoggi.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, venerdì 10 ottobre, in occasione della giornata mondiale per la salute mentale la fontana della Stanga a Padova si illuminerà di verde. Dopo la ristrutturazione, operata a cura di AcegasApsAmga, l’illuminazione può infatti essere impostata su un solo colore per partecipare a giornate di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: giornata - mondiale

31 Luglio, Giornata Mondiale dell’Orgasmo – Il Manuale di Sopravvivenza per l’Uomo Moderno.

19 agosto, giornata mondiale della fotografia. Gli scatti spettacolari: il Monviso da Livorno e la Vespucci dal Forte

Giornata mondiale dell'Alzheimer, neurologi: "Ora percorsi cura più efficaci e sostenibili"

giornata mondiale salute mentaleGiornata Mondiale della Salute Mentale, Milano-Cortina 2026: il sofisticato sistema per proteggere gli atleti dalla violenza sui social - Kirsty Burrows, Head of the Safe Sport Unit del CIO: “Durante Parigi 2024, 393 persone sono state bersaglio di abusi che violavano le linee guida delle piattaforme o che erano potenzialmente di natura ... Scrive corrieredellosport.it

giornata mondiale salute mentaleGiornata mondiale della salute mentale, lo psichiatra Ciliberti: “Crisi o metamorfosi del sistema”? - "Forse occorre ipotizzare servizi psichiatrici insieme ad architetti, filosofi, insegnanti, musicisti, sportivi, ambientalisti, oppure reimparare ad ... Segnala ilsecoloxix.it

Cerca Video su questo argomento: Giornata Mondiale Salute Mentale