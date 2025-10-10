Giornata mondiale della salute mentale tante iniziative in Toscana Mattarella | È un diritto fondamentale

FIRENZE – Ogni anno, il 10 ottobre si celebra la Giornata Mondiale della Salute Mentale, un momento importante per accendere i riflettori su un tema che riguarda tutti, ma che spesso resta ai margini del dibattito pubblico. Istituita dall’Organizzazione mondiale della sanità, questa ricorrenza vuole combattere lo stigma, promuovere la prevenzione e incoraggiare una cultura del benessere psicologico, in un periodo storico in cui ansia, stress e disturbi mentali sono sempre più diffusi, soprattutto tra i giovani. Anche la Toscana partecipa attivamente con una serie di iniziative locali. A Siena, l’ASL Toscana Sud Est apre le porte del Centro di Salute Mentale per una giornata di colloqui gratuiti e laboratori creativi, tra attività motorie nella Fortezza Medicea e workshop di scrittura per studenti. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

In questa notizia si parla di: giornata - mondiale

31 Luglio, Giornata Mondiale dell’Orgasmo – Il Manuale di Sopravvivenza per l’Uomo Moderno.

19 agosto, giornata mondiale della fotografia. Gli scatti spettacolari: il Monviso da Livorno e la Vespucci dal Forte

Giornata mondiale dell'Alzheimer, neurologi: "Ora percorsi cura più efficaci e sostenibili"

#10ottobre Giornata mondiale contro la pena di morte: negli ultimi mesi l’uso della pena di morte si è intensificato in un contesto globale caratterizzato da insicurezza, instabilità politica ed economica e, in alcuni stati, da operazioni militari https://bit.ly/4q1yjHi - X Vai su X

Report. . 10 ottobre: giornata mondiale della salute mentale Stando ai dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, sono più di un miliardo le persone che nel mondo convivono con disturbi mentali, come ansia e depressione, problema per il quale ancor - facebook.com Vai su Facebook

Giornata Mondiale della Salute Mentale, Milano-Cortina 2026: il sofisticato sistema per proteggere gli atleti dalla violenza sui social - Kirsty Burrows, Head of the Safe Sport Unit del CIO: “Durante Parigi 2024, 393 persone sono state bersaglio di abusi che violavano le linee guida delle piattaforme o che erano potenzialmente di natura ... Scrive corrieredellosport.it

Giornata Mondiale della Salute Mentale, “È solo stress”: quel pregiudizio invisibile che grava sulle donne - La Professoressa Dell’Osso, psichiatra, spiega perché e cosa è possibile fare ... Secondo iodonna.it