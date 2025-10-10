Giornata Mondiale della Salute Mentale l’Ordine dei Medici di Caserta all’Anfiteatro Campano

Tempo di lettura: 2 minuti In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, l’Ordine provinciale dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di Caserta, con il presidente Carlo Manzi ha partecipato all’Anfiteatro di Santa Maria Capua Vetere, all’incontro promosso dal Dipartimento di Salute Mentale dell’Asl Caserta, diretto dal dottore Gaetano De Mattina. L’evento, realizzato in collaborazione con il Lions Club di Santa Maria Capua Vetere, AVO, CPI, istituti scolastici, associazioni e cittadini ha rappresentato un importante momento di dialogo e condivisione sui temi della salute mentale, con l’obiettivo di rafforzare la rete territoriale e sensibilizzare la comunità sul valore del benessere psicologico. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

